Inilah Lima Sektor Saham Dibuka Melemah di Jumat

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada pembukaan perdagangan saham Jumat (3/3/2017) pukul 09.00 WIB. IHSG dibuka di level 5.402,58, turun dari level penutupan di Kamis (2/3/2017) di 5.408,25.

Pada pukul 09.09 WIB, IHSG masih betah di zona merah, di level 5.400,26 atau turun 7,99 poin atau turun 0,15 persen.

Lima sektor dibuka melemah, sementara empat sektor lain dibuka menguat dan satu sektor dibuka tetap yakni sektor properti.

Dari data RTI, sebanyak 74 saham dibuka naik, 72 saham dibuka turun dan 100 saham dibuka tetap.

Aksi jual investor asing menekan indeks, di pasar reguler aksi jual bersih investor asing tercatat Rp 10,7 miliar sementara di semua papan perdagangan tercatat Rp 7,9 miliar.

Dari pasar spot Bloomberg, rupiah terpantau melemah 27 poin ke level 13.384 per dollar AS. Sementara di Kamis, IHSG ditutup di level 13.357 per dollar AS.