Kursi Raja Salman Rp 17 Miliar, Harga Sepatu Raja Salman Ternyata Segini Loh

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kedatangan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud jadi sorotan masyarakat Indonesia. Berbagai hal mengenai Raja Salman jadi ulasan di media sosial.

Berbagai fasilitas super wah dibawa langsung Raja Salman ke Indonesia. Mulai tangga untuk turun dari pesawat, dan mobil-mobil mewah.

Baru-baru ini fasilitas mengejutkan juga dibawa rombongan Raja Salman. Yakni kursi pribadi Raja Salman seharga 17 miliar dan televisi 80 inci turut diboyong.

"Untuk tangga pribadi dan mobilnya iya sudah tiba di Bali, termasuk juga saya dapat info Raja Salman juga membawa langsung kursi pribadinya senilai Rp 17 miliar serta televisi 80 inci," ujar Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies, I Ketut Ardana seperti dilansir Kompas.com.

Raja Salman (twitter)

Belum cukup, kini yang menjadi sorotan di dunia maya adalah sepatu yang dikenakan Raja Salman. Sepatu yang dikenakan terlihat ketika turun dari pesawat.

Dilansir CNN di Trans TV, Raja Salman ternyata mengenakan sepatu merek Italia, Tod's. Dengan jenis moccasins yang terbuat dari kulit leather loafers.

Sepatu jenis pantofel ini merupakan sepatu dengan material kulit terbaik. Sepasang sepatu Tod's yang dikenakan Raja Salman, dibanderol Rp 4 juta.

Bahasan mengenai sepatu Raja Salman juga jadi bahasan di media sosial. Seperti dituliskan akun twitter @LaeEnrich.

"Untung Raja Salman pakai sepatu merk Todds.. Coba beliau pakai Yeezy,habis make beliau berujar, "Na'am,Yeezy ana sudah siap,akhiy..!"

Sementara itu dilansir kompas.com, untuk mengangkut barang-barang pribadi milik sang raja, termasuk logistik lainnya, Arab Saudi telah menyewa 45 truk selama berada di Bali.

Kepala Bea Cukai Ngurah Rai, Budiharjanto, mengatakan, barang-barang logistik milik Raja Salman sudah tiba di Bali sejak 18 Februari 2017 lalu.

"Barang-barang pribadi keperluan Raja selama di Bali. Salah satunya ya kursi. Di dalamnya termasuk juga makanan," ucapnya.

Raja Salman telah tiba di Jakarta, Indonesia, Rabu siang. Sesaat setelah mendarat di Bandara Halim Perdanakusumah, Raja Salman bersama Presiden Joko Widodo yang menyambutnya langsung menuju Istana Bogor untuk kunjungan kenegaraan.

Hingga 4 Maret, rombongan Raja Salman akan berada di Jakarta dan Bogor lalu kemudian berangkat ke Bali untuk berlibur hingga 9 Maret. Raja Salman datang bersama 25 pangeran dan 14 menteri.