Wah Pangeran Arab Ketangkep Belanja di Mal Beli Hape

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pangeran Arab yang mendampingi Raja Salman mengunjungi Indonesia terlihat mengunjungi pusat perbelanjaan di Jakarta.

Salah seorang pangeran tertangkap kamera mengunjungi mal Grand Indonesia. Tidak mengenakan jubah seperti di acara resmi.

Pangeran Arab (instagram)

Hanya mengenakan kemeja dan celana. Bedanya, terlihat dua orang pria yang diduga sebagai pengawal sang pangeran.

Pangeran Arab (instagram)

Ia terlihat mengunjungi toko jam tangan. Dua pengawal juga terlihat menenteng barang yang dibeli sang pangeran. Salah satunya dari outlet handphone.

Tidak diketahui jelas siapa nama pangeran yang memutuskan pergi ke mal ini. Keberadaannya diketahui dari akun instagram resmi Grand Indonesia.

"Prince of Saudi Arabia #SpottedAtGI!.Welcome, hope you enjoy your shopping here at Grand Indonesia #GrandIndonesia".

(Pengeran Saudi Arabia terlihat di GI (Grand Indonesia. Selamat datang, semoga enjoy berbelanja di Grand Indonesia).

Postingan Grand Indonesia ini langsung ramai diperbincangkan di instagram. Ratusan komentar memenuhi akun instagram GI.

h.e.g.a menuliskan, "Ternyata pangeran pada berkeliaran di GI @aliahedy @dione_ardine".

fia.fia.fia berkomentar, "Niiiiihhh @ratna_pipit smalem mreka ke GI tanpa pengawal, brarti bs wefie ya sama mreka".