Bernarkah yang Seleweran di Grand Indonesia Pangeran Arab Saudi, Atau?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah dihebohkan dengan kedatangan Raja Salman, kini netizen kembali dikejutkan dengan sosok pria-pria arab yang diduga adalah pangeran Arab Saudi.

Foto-foto tersebut diunggah oleh akun resmi Grand Indonesia @grandindo pada hari Kamis (2/3/2017).

Hingga berita ini dimuat, foto tersebut telah disukai oleh 660 orang dan dikomentari oleh 116 pengguna instagram.

Pada keterangan fotonya, @grandindo menuliskan,

Pangeran Arab Ketangkep Belanja di Mal Beli Hape (instagram)

" Prince of Saudi Arabia #SpottedAtGI! .

Welcome, hope you enjoy your shopping here at Grand Indonesia.

#GrandIndonesia"

Sontak kabar ini membuat geger netizen, banyak yang ingin bertemu hingga tak mempercayai bahwa itu adalah pangeran.

"Pengen ktm (emoji) @andriana_m," tulisnya @nica_drm.

"Tau drmn ini kalau mereka pangeran ? *kok nda ada pengawalnya ya @nilaa_sartika," tulis @michelearns.

Pada foto tersebut, terlihat tiga orang lelaki memakai kemeja berwarna putih dan biru sedang memasuki salah satu toko di Grand Indonesia.

Pangeran Mutaib (net)

Ketiganya nampak menenteng beberapa tas belanjaan serta sibuk berbincang satu sama lain.