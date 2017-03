Kenang Whitney Houston, Ini yang Ditampilkan Dira Sugandi Dkk di Java Jazz 2017

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Vokal bertenaga empat srikandi musik Tanah Air berpadu dan mengentak BNI Stage dalam Java Jazz Festival (JJF) 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2017) malam.

Dira Sugandi, Lea Simanjuntak, Rinni Wulandari, dan Kamasean menyanyikan lagu "Queen of the Night" dengan selingan beatbox dari DJ Jevin Julian.

Salah satu soundtrack film The Bodyguard itu membuka pertunjukan Tribute to Whitney Houston tersebut.

Selepas itu, Lea tampil solo membawakan tembang "I Believe in You and Me" dengan bergelora. Kemudian, berlanjut ke penampilan enerjik Soundwave (Rinni dan Jevin) dalam lagu "It's Not Right But It's Okay".

Kamasean juga unjuk kebolehan lewat lagu "How Will I Know". Persembahan berikutnya adalah dua tembang hits Houston.

Ada "The Greatest Love of All" yang dibawakan secara trio oleh Kamasean, Dira Sugandi, Lea Simanjuntak. Lalu lagu "If I Told You That" oleh Kamsean dan Dira Sugandi.

"Whitney orang yang bikin saya pengin nyanyi. Bahkan sampai sekarang tiap kali nonton lagu-lagu dia di YouTube, saya masih nangis. Segitunya dia berarti buat saya," ujar Dira.

"Semoga saya enggak nangis," katanya lagi kemudian membawakan lagu "All the Man That I Need".

Malam semakin larut, tetapi semangat Dira, Lea, Kamasean, Soundwave, dan para penonton masih berkobar.

Apalagi ketika Lea Simanjuntak menyanyikan dua lagu tema film The Bodyguard secara medley.

Suara sopran dan melengking Lea dalam "I Have Nothing" dan "I Will Always Love You" berhasil memunculkan nostalgia para penikmat musik yang hadir.

Selanjutnya, Kamasean mengambil alih panggung dengan tembang "I'm Your Baby Tonight". Disusul Soundwave dengan "Saving All My Love for You" dan Dira dengan "Exhale (Shoop Shoop)".

Sebagai penutup pertunjukan bertajuk Tribute to Whitney Houston itu, keempat srikandi musik Indonesia tersebut kembali berkolaborasi menampilkan lagu "I Wanna Dance with Somebody" dan "I'm Every Woman".