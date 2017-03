Ayo! Bergoyang Samba Bareng Sergio Mendes di Java Jazz 2017

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Artis musik asal Brasil, Sergio Mendes, sukses membuat pengunjung Java Jazz Festival 2017 bersorak gembira.

Hal itu tak lepas dari suasana intim yang dibangun Mendes. Ia menyapa penggemarnya di area panggung Hall D2 JIExpo Kemayoran dengan menggunakan bahasa Indonesia.

"Selamat malam. Saya senang berada di sini. Apakah kalian siap?" ucap Mendes sambil sesekali menatap selembar kertas yang ia pegang, Sabtu (4/3/2017) malam.

"It's all I can say in Indonesia. Great to be here to join Java Jazz. Thank You very much," sambungnya yang kemudian disambut riuh tepuk tangan.

Irama musik bossa nova kemudian mengalun seakan merayu penonton yang hadir untuk bergoyang samba.

Mendes berhasil memanjakan telinga para penikmat musik lewat lagu-lagu "Magalenha", "Pretty World", "Mas Que Nada", "Milagre", "Upa Ne Guinho", "Like a Lover, dan "Consolacao".

"Saya ingin mengajak Anda melakukan perjalanan musik, berjalan ke belakang di awal karir saya di tahun 1966. Ini lagu pertama saya dari Brasil menuju dunia," ujar pri yang mengenakan topi dan setelan jas biru tua itu.

Disambut tepuk tangan penonton, lagu "Ipanema" yang mendunia langsung membahana. Tak ketinggalan tembang berjudul "Waters Of March" dan "Ela E Carioca" ikut digilir sebelum diakhiri "Pais Tropical" sebagai pemungkas penampilan Sergio Mendes malam ini.