Duet Afgan dan Kirk Whalum Pancing Histeria Penonton di JJF 2017

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kolaborasi penyanyi Afgan Syahreza dan musisi jazz Kirk Whalum dalam gelaran Java Jazz Festival 2017 berhasil memancing histeria penonton.

Penonton yang memadati area BNI Stage di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (4/3/2017) malam, terlihat antusias menyaksikan penampilan Afgan dengan saksofonis yang dulu setia mengiringi penampilan mendiang Whitney Houston.

"Ini juga lagu back to back karena gue suka musik era 90-an," kata Afgan sebelum menyanyikan lagu "Versace on the Floor".

Gemuruh sorakan penonton membahana di area konser. Di tengah penampilan pelantun lagu "Sadis" tersebut, Whalum muncul dengan meniup saksofon miliknya hingga menghasilkan melodi merdu.

Melihat banyaknya penonton yang hadir, Afgan seakan merasakan semangat mereka hingga membuatnya terharu.

"Saya sudah lebih dari empat kali tampil di Java Jazz, tapi ini adalah penonton saya paling terbanyak sepanjang penampilan saya," ucap Afgan di sela penampilannya.

Afgan yang tampil elegan dengan setelan jas putih, melanjutkan aksi panggungnya dengan membawakan lagu "Can't on Me" dari album Sides. Kemudian ada "Kunci Hati" yang dinyanyikannya sambil duduk.

"Udah empat kali, tapi nervous terus. Terima kasih Java Jazz. Saya janji malam ini jadi malam yang memorable untuk kalian," ujar Afgan.

Ia pun melantunkan ulang lagu milik Adele yang berjudul "I Can't Make You Love Me" dengan iringan denting piano. Dilanjut dengan "Knock Me Out", "Ku Dengannya", dan "Panah Asmara" yang mengalun merdu.