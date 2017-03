Karier Musik Tommy Page: Main Piano Sejak Umur 8 Tahun, Bantu Green Day Jadi Sukses

Tommy Page, penyanyi asal Amerika menyapa penggemarnya sebelum konser Come Home di Atrium Grand City, Sabtu (16/11/2013).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tommy Page meninggal dunia pada Jumat (3/3/2017), yang menurut beberapa sumber, penyanyi 46 tahun ini tutup usia akibat bunuh diri.

Pria bernama lengkap Thomas Alden Page itu lahir di New Jersey, Amerika Serikat, pada 24 Mei 1970.

Dia mulai bermain piano pada usia delapan tahun dan belajar kibor pada umur 12 tahun, dan bergabung dengan saudaranya dalam sebuah grup musik.

Menurut laman Billboard, setelah lulus SMA, Page pindah ke New York City dan bekerja di sebuah klub bernama Nell’s.

Selama itu, ia belajar bisnis di New York University dan juga memproduksi serta merekam lagi “Turning Me On”, mempromosikannya kepada DJ di sekitar kota tersebut.

Setahun bekerja di Nell’s, Page berkesempatan bertemu dengan produser penyanyi Madonna, Mark Kamins, dan presiden Sire Records, Seymour Stein.

Pertemuan itu menjadi tiket Tommy Page menuju ketenaran.

Pada tahun yang sama, ia melakukan debut album yang mendapat sambutan di kawasan Asia lewat lagu “A Shoulder to Cry On”, meskipun dengungnya tidak terlalu terasa di Amerika Utara.

Keberuntungan kembali menghinggapi Page dua tahun kemudian saat menumpangi limosin yang sama dengan anggota New Kids on the Block, dan Donnie Wahlberg memberikannya sebuah lagu.

Hasilnya, selain menjadi penyanyi pembuka dalam tur Step By Step mereka, Page juga berhasil bertengger di urutan pertama Billboard dengan “I’ll Be Your Everything”.