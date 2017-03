Pasar Mobil Mewah Bergairah, Apakah Ini karena Pamor Trump?

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Pasar mobil mewah kembali bergairah. Pamor Donald Trump yang memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat pada November 2016, telah mengangkat kembali permintaan mobil mewah buatan Volkswagen Bentley, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Rolls Royce, serta pabrikan lain.

Ambil contoh penjualan Rolls Royce. Menurut Autodata Corporation, seperti dikutip Dow Jones, penjualan Rolls Royce periode November 2016-Januari 2017 mencapai 300 unit atau melonjak 42% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Bisnis Rolls Royce Amerika Utara Pedro Mota mengatakan, pasar saham bereaksi positif atas kemenangan Trump. Banyak pelanggan Rolls Royce yang mendapat untung dari pasar saham. "Mereka lantas memanjakan diri dengan membeli mobil kami," kata Mota, Kamis (2/3) waktu Amerika.

Autodata memperkirakan, pengiriman Rolls Royce, Bentley, Ferrari dan Lamborghini pada tahun lalu mencapai 7.000 unit di pasar Amerika. Tahun ini, penjualan mobil bisa di atas 8.000 unit. Maklum, industri otomotif mendapat berkah Trump Bump yang memberi ekspektasi stimulus fiskal dan pemotongan pajak perusahaan.

Tanda-tanda peningkatan penjualan mobil mewah tersebut sudah tampak. Chief Operating Officer Automobil Lamborghini America menyebutkan, Januari lalu penjualan naik 15% dan menjadi saat yang paling menguntungkan. Lonjakan permintaan hypercar ini memang mengejutkan. Maklum, harga mobil tersebut mencengangkan.

Merujuk pada situs www.autoguide.com, harga Lamborghini Aventador produksi tahun 2016 berada dalam rentang US$ 399.500-US$ 535.500 atau setara Rp 5,33 miliar hingga Rp 7,15 miliar (kurs US$ 1=Rp 13.350). Harga Rolls Royce Phantom Coupe juga tak kalah bikin menganga. Mobil ini dijual seharga US$ 492.000 atau setara Rp 6,57 miliar.

Sebagai gambaran, tahun lalu Lamborghini membukukan pertumbuhan penjualan sebesar 7% dari 3.245 unit menjadi 3.457 unit di seluruh dunia. "Penjualan Lamborgini tahun 2016 sangat baik. Penjualan kami kembali membukukan rekor, dan terus melampaui target kami," ungkap Stafano Domenicali, Chairman dan Chief Executive Officer (CEO) Lamborghini SPA, dalam situs resminya, www.lamborghini.com.

Amerika Serikat tercatat sebagai pangsa pasar terbesar bagi produk Lamborghini. Di Negeri Uwak Sam, Lamborghini mencatatkan penjualan sebanyak 1.041 unit.

Pangsa pasar terbesar Lamborghini berikutnya adalah negara Jepang, Inggris, Jerman, Kanada, Timur Tengah dan China. Lamborghini Huracan menjadi merek terlaris pada tahun 2016.

Selain di kawasan Amerika Utara, konsumen mobil mewah Rusia juga tengah asyik berbelanja mobil mewah dan hypercar. Lihat saja, penjualan Porsche, Bentley, Rolls Royce dan Lexus tengah melonjak di negara itu.

Vladimir Bespalov, analis VTB Capital di Moscow, menjelaskan, kenaikan pasar mobil mewah Rusia antara lain terdorong oleh pelemahan mata uang rubel hingga 20% terhadap dollar AS. Pelemahan kurs rubel memicu kalangan menengah atas Rusia untuk membeli mobil mahal.

Maria Malinskaya, Kepala Showroom Rolf di Moscow, menambahkan, pelemahan rubel menyebabkan harga mobil mewah ikut terdiskon. Dia mencontohkan, satu unit Porsche 911 Turbo S Cabriolet seharga US$ 200.400 di pasar AS, kini dijual seharga US$ 151,687 di pasar Rusia. Diskon inilah yang menyebabkan kaum tajir Rusia berbondong-bondong memborong mobil mewah.