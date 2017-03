Tommy Page Meninggal Bunuh Diri, Diane Warren: "Why why why Tommy??????"

Vokalis AS Tommy Page diabadikan setelah jumpa pers di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (27/5/2015), mengenai dua pertunjukannya kali ini di Jakarta, yang berjudul Up Close & Personal with Tommy Page.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Para artis musik mengungkapkan rasa duka mereka setelah mendengar kabar meninggalnya Tommy Page.

Sebelumnya diberitakan, penyanyi Tommy Page ditemukan meninggal dunia pada Jumat (3/3/2017). Ia diduga bunuh diri.

Teman baik Page, pencipta lagu Diane Warren, mengungkap kesedihannya melalui Twitter. Warren mengatakan ia tidak menyangka Page mengakhiri hidupnya sendiri.

Ia mengunggah foto Page sedang menyanyi dan menuliskan "Tommy". Ia juga memajang kolase foto-fotonya bersama Page, lalu menulis nama Tommy disertai emoji patah hati.

Sebelum itu tweet-tweet Warren mengungkap perasaan sedihnya karena sahabatnya itu meninggal tiba-tiba.

"Anda tidak pernah tahu siapa yang sedang menderita. Mereka yang tidak pernah menunjukkan (penderitaannya)," kata Warren.

"Why why why Tommy??????" Warren menulis.

Vokalis pop-opera Josh Groban dan artis peran Ashley Tisdale juga mengucapkan belasungkawa.

Page membantu membentuk karier musik Groban dan Tisdale ketika ia masih menjadi eksekutif di Warner Bros/Reprise.

"Seorang pria yang baik yang banyak membantu di awal karierku. Membantuku memilih lagu-lagu pertamaku," tulis Groban.

Sementara itu Tisdale, yang melejit berkat film High School Musical, mengatakan tanpa Page ia tidak mungkin membuat album.

"Tanpa Tommy Page, tidak akan ada album Headstrong ataupun Guilty Pleasure," kata Tisdale pada tweet-nya.

Kesedihan atas kematian Page juga diungkap oleh bintang pop tahun 1990-an, seperti Debbie Gibson dan para personel New Kids on the Block.