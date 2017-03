Tommy Page Pernah Bikin Citra Scholastika Gugup

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar meninggalnya penyanyi dan pencipta lagu pop dari AS, Tommy Page (43), mengagetkan vokalis Citra Scholastika.

Citra tak menyangka pria berusia 47 tahun itu pergi begitu cepat. Apalagi diiringi kabar tak sedap, lewat cara bunuh diri.

Citra punya sepenggal kenangan bersama Tommy Page. Ia pernah berduet bersama penyanyi tersebut dalam konser bertajuk 'Tommy Page: Come Home' pada 2013 silam.

Saat itu Tommy memuji Citra sebagai penyanyi istimewa.

Saat itu, dilansir Kompas.com, dipuji seperti itu, Citra malah gugup.

"Nervous sih, Citra bakal tampil di Jakarta dengan seorang Tommy Page, ini pengalaman terbaik di hidupku. Perasaannya kaget ya, kenapa aku? Di Indonesia kan saya penyanyi baru yang butuh belajar banyak hal. Aku sangat mengapresiasi kesempatan ini," ujar Citra.

Page terkenal di Indonesia pada 1990-an dengan lagu-lagu "A Shoulder To Cry On", "Paintings in My Mind", "I'll Be Your Everything", "I'm Falling In Love", "Time".

Konser Page saat itu digelar di Upperroom Hall, Gedung Annex, Wisma Nusantara, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, 15 November 2013.

Selain di Jakarta, Page juga tampil di Grand City Mal, Surabaya, pada Minggu 17 November 2013.