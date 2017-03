Waduh! Mourinho Sempat Dihajar Fellaini Sebelum Laga Kontra Bournemouth

BANJARMASINPOST.CO.ID, MANCHESTER - Sabtu (4/3/2017) mungkin menjadi hari yang sial untuk Pelatih Manchester United Jose Mourinho.

Mourinho harus merasakan dua kesialan pada Sabtu (4/3/2017) sebelum dan sesudah laga timnya kontra Bournemouth.

The Special One harus menerima timnya hanya bermain imbang 1-1 dengan Bournemouth di Stadion Old Trafford.

Manchester United sempat memimpin 1-0 terlebih dahulu setelah bek mereka Marcos Rojo mengalami cedera.

Namun pemain Bournemouth Joshua King mampu menyamakan kedudukan dan membuat skor 1-1 bertahan hingga akhir laga.

Yang lebih menyesakkan bagi Mourinho, sebelum laga dirinya juga harus merasakan kesialan.

Pelatih asal Portugal itu harus terjatuh setelah "dihajar" oleh Marouane Fellani.

Dalam video yang diunggah oleh Mirror, terlihat Mourinho dibantu berdiri oleh asistennya.

Saat skuad Manchester United sedang melakukan pemanasan, Mourinho dihajar oleh Fellaini dengan bola.

Gelandang berambut kribo itu pun langsung menghampiri sang pelatih yang terjatuh.

Pemain asal Belgia itu terlihat berpelukan dengan Mourinho sebelum kembali pemanasan dengan rekan-rekannya.