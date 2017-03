Simak, Tambahan Syarat Wajib Paspor Umrah yang Harus Diketahui Calon Jemaah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kantor Imigrasi kelas I Banjarmasin mulai berlakukan aturan baru bagi masyarakat yang akan mengurus paspor umrah.

Bagi pemohon baru harus melampirkan surat keterangan dan pernyataan resmi yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) atau tour and travel yang memberangkatkannya.



Syarat tambahan yang wajib dilampirkan selain persyaratan umum seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), buku nikah dan akte kelahiran atau ijazah.



Kebijakan baru tersebut berdasarkan surat yang dikeluarkan direktur lalu lintas keimigrasian direktorat Jenderal Imigrasi, soal pencegahan TKI nonprosedural di dalam proses penerbitan paspor dan pemberian izin keluar di TPI.



Tujuannya untuk meminimalisir dan mengantisipasi penyalahgunaan paspor. Pasalnya, kerap ada paspor umrah yang disalahgunakan untuk bekerja atau menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan negara di Timur Tengah (Timteng).



Plt Kepala Kantor Imigrasi kelas I Banjarmasin Yosep Hari adi renung widodo didampingi Kasi Lantaskim Kanim Banjarmasin, Khairil Anwar membenarkan soal persyaratan tambahan itu.



Dikatakan Widodo, bagi pemohon yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka menunaikan ibadah haji khusus/umrah agar meminta surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan surat keterangan dari penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus/umrah (PPIH/PPIU).



"Syarat tambahan lain, pemohon yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka magang dan program bursa kerja khusus, meminta surat rekomendasi dari direktur jenderal pembinaan pelatihan dan produktivitas kementerian tenaga kerja," kata Widodo.



Widodo yang juga Kepala divisi keimigrasian kanwil kemenkumham Kalsel ini juga membeberkan syarat tambahan lain, yakni bagi pemohon yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka wisata, melampirkan buku tabungan atas nama pemohon dengan nominal sekurang-kurangnya Rp 25 juta.



"Untuk antisipasi penyalahgunaan paspor, seringkali kasus ini ditemukan, paspor umrah tapi dipakai untuk bekerja. Ini ketentuan baru, jadi lebih ketat, dan tidak bisa main-main lagi. Untuk pencegahan," katanya.



Diharapkan Widodo pihak Kementerian agama di kabupaten dan kota di Kalsel jugh tidak mempersulit pengurusan surat rekomendasi itu.

"Prinsipnya omigrasi berusaha untuk melindungi setiap wni, sejak dari dalam negeri. Tidak lengkap 'no way'. Kami bekerja clear and clean, " katanya. (*)