Terdakwa Korupsi Bantuan Perikanan Tanpa Penasihat Hukum Saat Sidang

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ketua Unit Pelaksana Pengembangan Usaha Perikanan (PPUP) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) M Nafiah SH alias Edo harus duduk sebagai terdakwa korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Senin (6/3/2017).

Terdakwa diduga menilep uang yang dipergunakan untuk membantu pengembangan perikanan pada kelompok peternak yang ada di daerahnya. Uang itu tidak disalurkan seluruhnya.

Bantuan yang disalurkan oleh Pemkab HSU melalui PPUP tersebut sebesar Rp 600 juta pada 2015 namun oleh bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Menurut jaksa Bangun Sugihartono dari Kejaksaan Negeri HSU, akibat perbuatan terdakwa tersebut, negara dirugikan sekitar Rp 207 juta. Seharusnya dana yang diterima dan disalurkan pada kelompok peternak ikan, tetapi sebagian digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bendahara PPUP yang menerima uang dari bank oleh terdakwa diambilnya tanpa menyalurkan sebagai mana mestinya.

Pada sidang perdana tersebut dengan alasan tidak mempunyai dana, terdakwa tidak dapat menunjuk atau didampingi penasihat hukum. Oleh Ketua majelis hakim Femina Mestikawati pada sidang mendatang majelis akan menunjukan penasihat hukum terdakwa.

"Kami akan tunjuk penasihat hukum ntuk bapak, ini gratis ya, nanti setelah dakwaan bapak bisa koordinasi apakah akan eksepsi atau tidak," ketua majelis hakim.

Terdakwa sendiri mengaku menerima dakwaan jaksa dan berkata akan menyampaikan beberapa hal pada saat saksi nantinya.

Atas perbuatan terdakwa JPU mematok pasal 2 jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk dakwan primair jo pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan subsidair pasal 3 UURI jo pasal 18 No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP.