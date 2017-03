Zayn Malik Bantu Bisnis Salon Kecantikan Ibunya

BANJARMASINPOST.CO.ID, LONDON - Penyanyi Zayn Malik (24), yang pernah menjadi personel boyband One Direction, dikabarkan mengeluarkan banyak uang demi membantu bisnis salon kecantikan Ibunya, Trisha Malik (47).

Hal itu dilakukan oleh Zayn demi membantu keluarganya setelah melihat perkembangan karier fashion kakak perempuannya, Doniya Malik, melesat.

Lewat akun Instagram @trishamalik1069, ibu pelantun “Pillowtalk” ini mengumumkan usaha barunya tersebut kepada 426.000 follower-nya.

"Hey guys I have a little announcement to make. We are going to be opening up a beauty salon in Bradford. We will be doing: spray tans, acrylic nails, manicures, pedicures, tinting, eyebrows, eyelash lift, waxing and of course hair and make up. We will also be selling a variety of clothes and our Daliyha Lashes. Can’t wait to see all you guys there on the opening day, yet to be announced! COMING VERY SOON Inshaallah," tulis Trisha.

Dikutip oleh OK! dari situs berita The Sun, Zayn mengeluarkan banyak uang. Namun, jumlahnya tidak disebutkan.

Kendati begitu, kekasih Gigi Hadid ini menganggap bahwa usaha salon kecantikan Ibunya merupakan bisnis yang tepat.

"Zayn mungkin saja seorang bintang internasional, tetapi ia sangat-sangat dekat dengan keluarganya dan ia akan melakukan apa pun untuk membantu mereka," ujar seorang sumber kabar kepada The Sun.

Sumber yang sama menambahkan bahwa keluarga Zayn berharap usaha itu bisa meluas, bahkan hingga dibuka cabang-cabang di berbagai wilayah sampai ke luar negeri.