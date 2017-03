Jupe Tagih Janji Ahok Lewat Curhat Instagram

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berbarengan dengan sidang lanjutan kasus tersangka dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Selasa (7/3/2017), Julia Perez membuat postingan terkait janji Ahok.

Jupe mengunggah postingan itu di akun Instagramnya, @Julia perrezz.

Dalam postingannya itu, Jupe menunggah sebuah foto yang berisikan janji Ahok.

"Saya telah selesai membuat design di atas tanah Zx RS Sumber Waras, yang nantinya akan ada 1000 ranjang untuk penderita kanker dan 1.026 untuk penderita stroke dan lumpuh otak. Juga akan dibangun Apartemen dengan 500 unit kamar untuk Pelayanan Variatif. Jadi jika ada pasien tak mampu yg sudah stadium 4, kami takkan kembalikan ke erumah yang tak layak. kami akan tempatkan di Apartemen dan merawat beliau, supaya bisa meningga dengan terhormat, sebagai orang yang mampu,"

Atas janji Ahok itu, Jupe yang saat ini tengah menjalani perawat karena sakit kanker serviks mengatakan akan menagih janji Ahok sepanjang ia masih hidup.

Berikut ini curhatan Jupe:

Pak ahok... selagi jupe masih hidup.. jupe akan tagih rs ini berdiri tegak.. krn tugas jupe memastikan bapak ngak omdo ... pak sebagai pasien kanker jupe merasa bapak bener2 perhatian sama kita... pak tolong bapak harus menang supaya rumah sakit ini bener2 terwujud.(amin)pak . jupe biasa nya ngak terlalu in to politik. tapi krn suara jupe masih di dengar.. dan insya Allah brrmanfaat.. semoga tweet jupe ini... bener2 bapak wujudkan.. karena kami orang2yg lagi berjuang hidup dari cobaan ini.. berharap.. banyak akan kemajuan rs di indonesia.. tidak hanya dari segi tempat tapi alat2 nya.. dan para dokternya.. yg bersaja... semoga saja BPJS bener2 adil terhadap pasien dan RS dan dokter2 nya.. ok semangat pak ahok kalo TUHAN BERKENDAK TIDAK ADA YG TIDAK MUNGKIN ... cahyoo cemungut. #jeritanhatipejuangkanker #bpjs #ahok #hospylife @basukibtp

Menanggapi postingan Jupe itu, netizen pro kontra.

Ada yang mendukung Jupe, tetapi ada juga yang tak sepakat dengan Jupe.

"Mudahan @juliaperrezz sehat kembali dan semakin menjadi hamba Allah swt yg bertaqwa," tulis @h.kingdanger.

"Selama 2 th..Adikku berjuang melawan penyakit kanker Ovariom lanjut..sama dgn yg di alami jupe..untuk jupe terus berjuang untuk kesembuhan..tidak ada yg mustahil kehendak Allah..walau takdir berkata lain kepada Adikku untuk jupe tetap semangattt.. insya Allah dapat jupe lewati masa"kritisnya Amiin..," tulis @vallentine_f.

"Amin semoga niat Pak @basukibtp direstui Tuhan agar banyak org diluar sana bisa mendapatkan pelayanan yg sm dgn org2 yg berduit @nikelinawaty," tuylis @marniatysihombng.

"Mati mah yg penting khusnul khotimah...bukan masalah mo di apartemen apa di gubug," tulis @syareefa_poespietasarie.(*)