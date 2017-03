GMB Andalkan Lagu Generasi Pemberang

Cover album Got Me Blind (GMB)

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Satu lagi band Tanah Air yang berkiprah di blantika musik nusantara asal kota Yogjakarta bernama Got Me Blind (GMB).

Terbentuk sejak tahun 2000-an, di kota gudeg, GMB mengalami evolusi yang cukup panjang, mulai dari karakter musik hingga pergantian player.

Band dipersonil Richie Petroza (vokalis), Dede Nusalam (gitar), Ronald Muhammd (gitar), Sonny Kurniawan a.k.a Gons (bass), Gons (Bass), Riko Prihandani (drum) telah merilis beberapa single, ikut dalam beberapa kompilasi album, salah satunya event terbesar dikota Jogja; Lockstock Fest.

"Yang juga merilis album kompilasi band-band berkwalitas dari kota Jogja. GMB juga berperan dalam berbagai sound track untuk film indie, melakukan rangkain Tour Sumatera, Jawa dan Bali yang diberi titel; Monthly Killer Sounds," kata Richie dalam rilisnya yang dikirim ke BPost Online.

Album pertama GMB yang berjudul Eye For An Eye dirilis 2007 dibawah naungan Off The Records. Pesta rilisnya dilakukan di Liquid Café diramaikan oleh Burgerkill, Death Vomit, Komunal, Rajasinga, Down For Life, dan lain-lain.

Pada 2010, GMB merilis album dengan titel Generasi Pemberang!, album ini harusnya dirilis awal tahun 2009, lalu mundur akhir tahun 2009, namun karena kesibukan personil GMB, akhirnya Generasi Pemberang! Dirilis awal tahun 2010, masih dibawah naungan Off The Records, Jakarta.

Pesta rilis album Generasi Pemberang! Dilakukan di Liquid Café Jogja pada 2010, dan diramaikan oleh penempilan Dead Squad, Serigala Malam, Something Wrong dan lain-lain.

Album Generasi Pemberang! Kata dia bagi sebagian orang dikatakan sebuah metal album yang lebih catchy, dengan riff-riff gitar yang nge-groove dan tidak hanya mengutamakan kecepatan skill bermain atau teknik.

"tetapi lebih kepada ear catching dan harmonisasi dalam struktur lagu, Hampir seluruh lirik berbahasa Indonesia dan menggunakan kosa kata yang cenderung Melayu, sebagai salah satu karakter bahasa yang dimiliki Republik Indonesia. Ada yang menyebut GMB dengan; Indonesian Groove Metal," lanjut dia.

Pada 2010, GMB merilis album Generasi Pemberang! Dalam sebuah paket pemasaran yang spesial, yakni penjualan CD album yang disertai dengan beberapa item Merchandise, seperti: Kaos, Poster, Pin, Stiker Offset dan Cutting hingga ikat kepala GP yang dipakai sang warrior (ikat kepala yang digunakan ikon dalam kover GMB) dalam satu kesatuan. Kemasan Boxset.

"Paket spesial hanya tersedia sejumlah 100pcs, berikut disain merchandise yang digunakan juga tidak akan di produksi lebih dari itu. Kala itu kemasan boxset ini ludes terjual dalam waktu satu minggu," jelasnya.

Secara materi GMB mengalami banyak perubahan dari album pertama mereka, dari karakter vocal hingga tema yang diangkat, lirik-lirik GMB lebih positif dan edukatif, lebih kepada mengajak untuk dapat lebih menghargai hidup.