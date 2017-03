Kabag Humas Kanwil Kemenkumham Meraih The Best Male Performance Opening Ceremony

Kepala Bagian Program dan Pelaporan/ Humas Kanwil Kemenkumham, Andi Basmal, menerima penghargaan 'The Best Male Performance Opening Ceremony' dalam kegiatan Rapat Evaluasi Kerjasama Luar Negeri Tahun 2017, di Hotel Aruna Sengigi Lombok, Selasa (07/03) malam.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kepala Bagian Program dan Pelaporan/ Humas Kanwil Kemenkumham, Andi Basmal, menerima penghargaan 'The Best Male Performance Opening Ceremony' dalam kegiatan Rapat Evaluasi Kerjasama Luar Negeri Tahun 2017, di Hotel Aruna Sengigi Lombok, Selasa (07/03) malam.

The Best Male Performance Opening Ceremony merupakan penghargaan kepada peserta prima atas perfomancenya dalam pembukaan acara rapat evaluasi kerjasama luar negeri yang berlangsung selama 3 hari sejak 7 Maret 2017 ini

Penghargaan diserahkan langsung oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM R.I Bidang Politik dan Keamanan, Haru Tantomo usai membuka acara yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal Kemenkumham R.I Biro Humas, Hukum dan Kerjasama.

Dalam sambutan Sekretaris Jenderal, Bambang Rantam Sariwanto menekankan evaluasi dan diseminasi kerjasama, layanan hukum, diwujudkan tata kelola serta kinerja profesional, akuntabel, sinergitas, transparan, dan Inovatif sebagaimana tata nilai Kemenkumham Kami PASTI," yang dibacakan Haru Tantomo.

Sementara itu Kepala Divisi Administrasi, Kemas Hamzah Zain mengapresiasi atas keberhasilan kinerja yang bersangkutan,

"Selamat buat Kabag PP Kanwil Kalsel dan Ida Ayu Susanti dari Kanwil Bali sebagai The Best Male and Female Performance pada acara evalusi kerjasama luar negeri Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama LN," ucapnya .