Keren! Komentar Pangeran Fahad Atas Sambutan Rakyat Indonesia Terhadap Raja Salman

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sambutan masyarakat Indonesia terhadap Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud terlihat dengan kerumunan hingga berbagai pemberitaan di berbagai media.

Antusias warga Indonesia ini ternyata juga diperhatikan oleh Pangeran Fahad bin Faisal Al Saud yang juga sebagai pendiri media Arabnews ini.

Usai menuliskan 'aku cinta Indonesia', Pangeran Fahad memposting bendera Indonesia dengan tulisan 'terima kasih Indonesia'.

Postingan lain berupa video dengan lagu persembahan untuk Raja Salman.

Video berisi kumpulan foto kunjungan Raja Salman dan rombongan.

Pangeran Fahad menuliskan dengan tanda tagar 'terima kasih Indonesia'. Sontak postingannya mendapatkan reaksi banyak netizen dari Indonesia.

Akun janatulfajriah menuliskan, "Kedatangan Raja Salman ke Indonesia sangat berkesan dan bersejarah bagi Indonesia.

Terima kasih kepada Raja Salman dan Rombongan telah berkunjung ke Indonesia. We are very happy".

Akun auliarahmah berkomentar, "Your very welcome prince. Hope you and family will come back soon to visit us. Indonesia loves you".

Sementara akun selvianugrah menuliskan, "Your welcome don't forget come back to our country".

Sebelumnya dua postingan terlihat di akun instagram miilknya. Satu bendera Indonesia dengan tulisan aku cinta Indonesia.