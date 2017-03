Lapangan Pekerjaan Swasta AS Angkat Nilai Jual Dollar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kurs dollar AS berakhir lebih kuat terhadap mata uang utama lainnya pada Rabu (Kamis pagi WIB), karena data ketenakerjaan sektor swasta Amerika Serikat yang positif.

Lapangan pekerjaan sektor swasta AS meningkat 298.000 pekerjaan dari Januari ke Februari, disesuaikan secara musiman, jauh di atas konsensus pasar, kata Laporan Pekerjaan Nasional ADP Februari, Rabu (8/3).

Angka ADP secara luas dilihat sebagai pra-indikator untuk laporan penggajian (payrolls) non pertanian yang akan dirilis pada Jumat (10/3).

Para analis mengatakan data yang kuat juga mendukung spekulasi pasar untuk kenaikan suku bunga pada bulan ini.

Ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga pada Maret melonjak ke 90,8 persen, menurut alat FedWatch CME Group.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,30 persen menjadi 102,120 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi 1,0546 dolar AS dari 1,0567 dollar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2164 dollar AS dari 1,2200 dollar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7533 dollar AS dari 0,7589 dollar AS.

Dolar AS dibeli 114,038 yen Jepang, lebih tinggi dari 114,05 yen pada sesi sebelumnya. Dollar AS naik ke 1,0147 franc Swiss dari 1,0139 franc Swiss, dan naik tipis menjadi 1,3495 dolar Kanada dari 1,3421 dollar Kanada, demikian Xinhua melaporkan.