Mourinho Tak Akan Turunkan Tim Akademi Hadapi Chelsea

BANJARMASINPOST.CO.ID - Manajer Manchester United, Jose Mourinho, menegaskan bahwa dirinya tidak akan memainkan tim cadangan saat menghadapi Chelsea pada babak perempat final Piala FA di Stadion Stamford Bridge, Senin (13/3/2017).

Man United baru saja menjalani laga tandang ke Rusia dan bermain 1-1 versus Rostov pada leg pertama babak 16 besar Liga Europa, Kamis (9/3/2017).

Untuk laga berikutnya, Setan Merah akan menjalani laga tandang melawan Chelsea di Stamford Bridge, London.

Meskipun jadwal pertandingan Man United padat, Mourinho mengatakan tidak akan "memainkan anak-anak", mengacu kepada Kepala Akademi Man United, Nicky Butt, saat melawan mantan klubnya itu.

"Senin, kami tidak akan bertanding dengan tim Nicky Butt (tim akademi Man United)," katanya, seperti dikutip dari FourFourTwo.com, Jumat (10/3/2017).

"Manchester United tim besar, pernah memenangi kompetisi. Ini bukan kesalahan Chelsea (terkait jadwal). Namun, kami tidak bisa pergi ke Stamford Bridge dengan tim Nicky Butt," ujarnya.

More from Jose: "An away goal is positive; 1-1 is better than 0-0. Old Trafford will push us & hopefully we'll get to the quarter-finals." pic.twitter.com/OM1UOQbz7t

Pada musim ini, Man United telah berhasil memenangi gelar Piala Liga Inggris dan Community Shield. Pada klasemen sementara Premier League, mereka menempati posisi keenam.

Terkait hal itu, Mourinho menginginkan timnya tetap fokus dan bersaing untuk meraih gelar berikutnya.

"Kami harus terus meraih poin di Premier League. Di Liga Europa, jika kami berhasil melewati babak 16 besar, 'pintu akan terbuka'," katanya.

"Kami harus mencoba dengan segala cara. Kami memiliki trofi yang selalu memberikan perasaan yang baik untuk semua pendukung," ujar mantan pelatih Chelsea dan Real Madrid ini. (KOMPAS.com)