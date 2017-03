Akhir Pekan, Saat Santap Osaka Cheese, "Hmm Kejunya Sangat Melted!"

BANJARMASINPOST.CO.ID - "Guys, are you ready for the best cheese tart in Banjarmasin? It's cheesy, creamy, tapi begitu ringan dan melted di mulut. Kejunya sangat melted!"

Kalimat di atas dilontarkan Merry, Pengelola Three Lights Cafe, Jalan Banjar Indah nomor 15D Kota Banjarmasin.

Diserukannya pula, yang tidak kebagian harga perdana pada periode promo pekan lalu, jangan khawatir, karena sekarang dibuka lagi harga promo periode dua.‬

‪Osaka cheese tart ada tiga varian rasa; original Osaka cheese tart (best seller & authentic) hanya Rp170 ribu (harga normal Rp185 ribu). Harga ini khusus 100 orang pemesan saja!

Kemudian varian kedua; green tea matcha cheese tart. Tidak seperti Chinese green tea yang begitu menusuk wanginya, kue olahan Three Lights tersebut wanginya begitu lembut.

"Perpaduan cheese dan Japanese green tea-nya begitu pas! Jadi tidak asam, tidak juga pahit. Manisnya cukup. Teksturnya melted in our mouth," ujar Merry, seraya mengatakan harga promo hanya Rp175 ribu (dari harga normal Rp200 ribu) dan khusus 50 pemesan saja.

Varian ketiga; chocolate cheese tart. Kue ini coklatnya tidak begitu manis dan tidak begitu pahit. Kombinasi coklat dan keju ini perfect (sempurna). Harga promo hanya Rp185 ribu (dari harga normal Rp210 ribu).

‪Selain osaka cheese tart juga ada baby/mini cheese tart. Kalau yang ini ada lima varian rasa; original, strawberry, oreo cookies and cream, tiramisu, coklat.

Satu boks isi lima, harganya hanya Rp75 ribu (dari harga normal Rp90 ribu). Satu boks boleh dicampur rasa apa saja.‬

‪Adalagi Japanese cotton cake Three Lights. Teksturnya begitu lembut, bagaikan kapas. Pastinya beda dari yang lain.

Harga Japanese cotton pada periode dua ini hanya Rp175 ribu (dari harga normal Rp185 ribu. Diameternya 20 cm! Sedangkan di luaran harganya Rp200 ribu.

"Banyak yang bilang kue olahan kami harganya lebih murah, kejunya lebih berasa, rasanya lebih enak, ukurannya bikin puas, bentuknya cantik dan mulus," ungkap Merry.

‪Sekarang buruan, lakukan pre order hari in. Karena sangat Terbatas jumlah pesanannya. Pre order dapat dilakukan via line @3lights2012, whatsapp 0853-4843-8866‬.

‪Pick up order pada hari Sabtu (11/3) dan Minggu (12/3). Jangan Lupa siapkan down payment terlebih dahulu untuk memastikan spot tempat!

"Together,We could make this city have something to be proud of" pungkas Merry.