Artis Berdarah Banjar, Pevita Pierce Bikin Heboh Pasang Foto Dewi Soekarno Tanpa Busana

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis dan pemain film Indonesia berdarah Banjar, Pevita Pearce bikin geger netizen. Pevita Pearce mengunggah sebuah foto tentang Presiden Pertama Indonesia, Soekarno di akun instagramnya.

Netizen menganggap postingan Pevita Pearce ini terlalu sensual. Postingan ini diunggah pada akun Instagram terverifikasi @pevpearce pada Sabtu (11/3/2017).

Pevita Pearce menambahkan keterangan ini pada potingan itu. "Dewi Soekarno & Soekarno by Ronald Manullang. My favorite painting of all time.'

Netizen menganggap foto itu terlalu sensual. Dalam foto itu tampak Dewi Soekarno tak mengenakan pakaian. Ia memegang payung.

"Mbak @pevpearce demi kehormatan bangsa indonesia tolong mbak hpus foto ini," tulis akun @rezalbasalamah.

Begitu juga dengan netizen @riska_ardhiana yang menanggapi komentar dari netizen lainnya.

"@darmawan_vivi iyalah gimana gk dihina itu terlalu vulgar gk pantes soekarno di sandingin sama istrinya yg lagi telanjang mau dikata apa Indonesia sama dunia luar," tulis @riska_ardhiana.

Ratnasari Dewi da Presiden Soekarno (istimewa)

Beragam komentar pro dan kontra membanjiri Instagram Pevita Pearce.

Satu jam diposting, ada lebih dari 4.000 komentar.

Jika benar, gambar itu seperti disebutkan oleh Pevita Pearce maka merujuk pada Presiden Soekarno dan sang istri Dewi Soekarno.

Setelah Menikah, Dewi Soekarno Sempat Lari ke Paris Dewi Soekarno memiliki nama lengkap Ratna Sari Dewi. Wanita ini merupakan satu dari sekian istri Soekarno.