Firmino Terancam Absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gangguan melanda Liverpool jelang pertandingan Premier League kontra Burnley, Minggu (12/3/2017). Roberto Firmino diragukan tampil karena masalah kebugaran.

Firmino ditengarai mengalami cedera ringan setelah Liverpool menang 3-1 kontra Arsenal, Sabtu (4/3/2017) lalu.

Karena itu, pelatih Liverpool, Juergen Klopp tidak bisa memastikan apakah pemain asal Brasil tersebut bisa tampil di Anfield hari Minggu nanti.

"Roberto tidak bisa berlatih setelah merasa sakit pasca-laga kontra Arsenal. Kami harus menunggu untuk memastikan situasinya," kata Klopp.

Kabar tersebut jelas membuat Klopp pusing. Sebab, Firmino adalah salah satu andalannya. Terakhir, Firmino mencetak satu gol dan satu assist saat laga melawan Arsenal.

Firmino mencetak sembilan gol di Premier League musim ini. Berdasarkan data dari Transfermarkt, golnya berperan pada rasio kemenangan Liverpool.

"We are full of power, full of joy for the job and challenge."

Enam dari tujuh laga di mana Firmino mencetak gol berakhir untuk kemenangan bagi tim asal Merseyside tersebut.

Klopp pun memastikan belum bisa memasang Jordan Henderson dan Daniel Sturridge, juga karena alasan cedera. Henderson mengalami cedera kaki, sementara Sturridge bermasalah pada pinggangnya.

Di sisi lain, pelatih asal Jerman tersebut kemungkinan sudah bisa kembali mengandalkan Dejan Lovren di lini belakang.

Lovren absen selama bulan Februari akibat cedera lutut. Dia sudah masuk skuat melawan Arsenal meski tidak bermain.