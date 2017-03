Menjerat Nama Besar

KASUS dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP El) mulai menggelinding di meja hijau. Sidang perdana kasus yang diduga merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar tersebut yakni sekitar 2,3 trilun disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) sejak Kamis (9/3).

Memang publik tidak bisa menyaksikan langsung drama sidang yang sebenarnya terbuka untuk umum tersebut, sebab pihak meski mendapat protes keras dari berbagai kalangan, Pengadilan Tipikor tidak memberikan izin kepada media televisi untuk menyiarkan secara langsung jalan sidang itu.

Pada kasus ini memang baru dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan bekas Direktur Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sugiharto. Namun Ketua KPK, Agus Rahardjo, kepada media mengatakan, tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lain dalam kasus tersebut.

Dalam dakwaan jaksa, sejumlah nama disebut menerima fee dari proyek itu. Ada 14 anggota Komisi II yang mendapatkan jatah dari proyek itu dengan jumlah beragam. Selain itu, ada 37 anggota Komisi II lain yang menerima uang masing-masing 13.000 dollar AS hingga 18.000 dollar AS dengan total 556.000 dollar AS.

Sebagaimana diketahui dalam dakwaan itu sejumlah nama besar diduga ikut menerima fee KTP El. Ada yang masih aktif sebagai anggota dewan, menjabat sebagai gubernur. Bahkan ada yang kini menjabat sebagai menteri. Sejauh mana keterlibatan mereka dan apakah tuduhan itu benar memamg lembaga peradilan yang hanya bisa membuktikannya.

Namun pertanyaan besar yang sekarang muncul, apakah KPK punya taring untuk menjerat nama-nama besar itu jika memamg memiliki indikasi kuat menerima fee yang dituduhkan, mengingat nama-nama yang diduga terlibat memiliki pengaruh cukup kuat, baik itu pengaruh secara hukum maupun politik.

Tapi, Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan lembaga antirasuah yang dipimpinnya itu tidak takut untuk membongkar korupsi berjamaah ini. Siapapun yang terlibat akan dia jerat untuk digiring ke meja hijau. Artinya KPK memberi sinyal kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini.

Kita berharap semoga KPK menepati janji untuk tetap menancapkan taring terhadap siapa pun yang terlibat. KPK jangan sampai takut jika ternyata harus berhadapan dengan nama-mana besar. Sebab KPK jauh lebih kuat, karena di belakang KPK terhadap jutaan rakyat yang siap mengawal kasus yang hampir melibatkan seluruh pemangkut kepentingan ini.

Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi negeri ini begitu mudahnya korupsi tetap berjalan terutama di lembaga perwakilan rakyat. Kenapa itu terjadi? Ini tak lepas dari kewenangan luas yang berada dalam genggaman legislatif. Mereka memiliki kekuatan yang cukup besaruntuk mengawasi eksekutif hingga penentuan anggaran. (*)