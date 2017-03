Aktif Lagi di Medsos, Anisa Cahayani Posting Cover Lagu dari Miley Cyrus

istimewa via banjarmasinpost.co.id/yayu fathilal

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Anisa Cahayani sekarang aktif kembali di media sosial setelah vakum beberapa lama karena harus dikarantina mengikuti ajang Rising Star Indonesia di Jakarta.



Beberapa hari ini, dia memposting tiga video yang menampilkan suara merdunya meng-cover beberapa lagu milik penyanyi ternama.



Misalnya, lagu 'Dia Dia Dia' milik penyanyi Fatin Shidqia Lubis.



“Dia Dia Dia – Cover by me #indomusikgram @indomusikgram,” tulisnya di keterangan video tersebut.



Di video berikutnya ada lagi postingannya, berupa video cover juga.



Kali ini dia meng-cover lagu 'We Can’t Stop' milik penyanyi Hollywood, Miley Cyrus.



Dia tampak menyanyikan lagu itu dengan baik. Suaranya terdengar merdu dan berkarakter, khas Icha.



Terakhir adalah video cover juga yang dipostingnya.



Kali ini dia meng-cover lagu milik Yuna berjudul Terukir di Bintang.



Lagu bernuansa slow dan agak jazz itu dinyanyikan Icha sambil memencet piano.



Dia tampak terampil memencet-mencet tuts piano.



Musik mengalun dari piano diiringi suara merdunya menyanyikan lagu tersebut.