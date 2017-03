Ini Kabar Gembira bagi Kaum Hawa Penggagum Lee Min Ho

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kaum perempuan Indonesia yang suka musik dan aktor Korea, pertengahan Maret 2017 ini, ada yang dapat Anda nikmati. Lee Min Ho (29) asal Korea Selatan akan merilis album terbarunya, Always.

Lagu itu menunjukkan penghargaannya atas dukungan para penggemar selama 10 tahun kariernya. Dia merefleksi kenangan indahnya bersama para penggemar dan janjinya untuk tetap bersama mereka pada masa depan.

Sejalan dengan rencana peluncuran Always, perusahaan manajemen Lee Min Ho, MYM Entertainment mengatakan penyanyi tersebut akan melakukan pertemuan dengan para penggemarnya pada 18-19 Maret 2017 di Universitas Kyunghee, Seoul.

Mengutip soompi.com, dalam acara tersebut Lee Min Ho juga ingin merayakan 10 tahun kebersamaannya dengan para penggemar.

“Ini sangat luar biasa, seorang aktor merilis album tunggal di seluruh dunia. Lee Min Ho membuatnya menjadi mungkin,” kata MYM Entertainment.

Dengan kehadiran Always, kekasih penyanyi Suzy ini merilis empat album sejak 2013. Album sebelumnya adalah My Everirhing (2013), Song for You (2014) yang sempat menduduki puncak Oricon Daily Chart Album dan The Day (2015). (*)

Berita ini terbit di harian Banjarmasin Post edisi cetak, Minggu (12/3/2017).