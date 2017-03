Warga Bali Tolak Rencana Pembangunan Resort Milik Donald Trump

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rencana pembangunan real estate luas milik Donald Trump di lokasi yang secara spiritual amat sensitif di Bali telah menuai penolakan dari sejumlah warga lokal

Beberapa di antara warga menolak untuk menjual lahan mereka ke mitra bisnis Presiden AS tersebut di Indonesia

Kelompok usaha MNC milik Hary Tanoesodibjo telah membeli tanah di sekitar Nirwana resort yang ada di kawasan Tanah Lot, sebuah daerah yang relatif belum berkembang yang berlokasi sekitar satu jam perjalanan ke arah utara dari lokasi wisata utama di Kuta Bali

Pembongkaran sebuah resort tua direncanakan akan dimulai pada bulan Agustus, menyusul pembangunan kembali kawasan itu selama tiga tahun yang sebagian akan dioperasikan oleh kelompok usaha milik Donald Trump

"Ini adalah kompleks besar, lebih dari 100 hektar, untuk membangun hotel, villa, kondominium, juga untuk membangun sebuah klub pribadi atau country club - yang juga akan bermitra dengan Trump," kata Hary Tanoesodibjo kepada ABC

Tapi sejumlah pemilik tanah lokal mengatakan kepada ABC bahwa mereka tidak akan menjual tanah mereka dengan harga yang ditawarkan

"Hampir tidak ada warga yang ingin menjual tanah mereka," kata Nyoman Madya, kepala lingkungan Enjung Pura yang lokasinya berdekatan pengembangan kawasan yang direncanakan Trump

Dia mengatakan perwakilan dari MNC telah mendekati beberapa desa dengan penawaran baik di bawah pasar

"Mereka tidak bisa menyepakati harga [yang ditawarkan]," kata Madya

Dia mengatakan pemilik tanah ingin tanah mereka dihargai sebesar Rp 500 juta (sekitar $ 50 000) per are (kawasan seluas 100 meter persegi) sementara mereka hanya ditawarkan harga antara Rp100 juta sampai Rp 150 juta per are (sekitar $10 000 - $15 000)