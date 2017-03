Mantan Ketua DPRD Tabalong Bersaksi di PN Tipikor

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sidang dugaan korupsi penyalahangunaan anggaran di kas sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong kembali bergulir, Senin (13/3/2017) siang.

Dalam sidang dengan terdakwa mantan Sekwan DPRD Kabupaten Tabalong, Wahyu Subandi ini menghadirkan saksi yang meringankan yakni mantan Ketua DPRD Tabalong periode 2004 - 2009 Muhlis.



Penasehat hukum terdakwa Wahyu Subandi, GT Fauziadi sempat menanyakan ke saksi Muhlis, apakah setiap kegiatan di dewan berjalan semua? Saksi mengatakan, berjalan sesuai dengan anggaran yang ada.

Saksi yang kemudian tak menjadi anggota dewan lagi pada 2009 karena mencalon dan terpilih jadi Wakil Bupati Tabalong ini mengaku mengetahui adanya 'ketekoran' kas dewan dari BPK pada sekitar akhir 2009.

Sebelumnya, Penasihat Umum Wahyu Tubadi dari Kejaksaan Negeri Tabalong pada dakwaannya, yang intinya terdakwa telah melakukan penyalahangunaan anggaran yang tidak dapat dipertangungjawabkan. Di antaranya terdakwa juga pernah meminjam uang sebesar Rp 20 juta tetapi sudah dikembalikan.

Akibat perbuatannya, terdakwa bersama Bendahara Pengeluaran Faridh Noerhadi yang kini tidak diketahui rimbanya alias masuk daftar pencarian orang (DPO), terdapat unsur kerugian negara sebesar Rp 498.950.000. Ini berdasarkan perhitungan BPK Perwakilan Kalsel.

Penyebab terjadinya kerugian negara atau ketekoran kas sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong adalah atas penyalahgunaan dana pencairan tiga Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dengan total Rp 1.028.865.125 yang masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD (DPO) dan ditandatangani terdakwa.

Faridh Noerhadi (DPO) mengajukan tiga SP2D kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Tabalong untuk memindahkan uang dari kas umum daerah Tabalong dimasukkan ke rekening bendahara pengeluaran sekaligus, dengan rincian SPM Nomor 17/GU/2009 tertanggal 13 April 2009 sebesar Rp 371.900.000. SPM Nomor 18/GU/2009 tertanggal 14 April 2009 Rp 371.000.000. Dan SPM Nomor 19/GU/2009 tanggal 15 April 2009 Rp 289.806.125.

Atas perbuatan terdakwa JPU menjeratnya dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UURI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Subsider pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) hutuf b UURI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.