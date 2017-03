Pearl Jam Undang Lima Drummer untuk "Rock and Roll Hall of Fame"

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pihak band Pearl Jam pada Sabtu lalu (11/3/2017) waktu setempat mengeluarkan pengumuman istimewa.

Pearl Jam akan mengundang kelima drummer yang pernah atau masih main dalam band tersebut ke perhelatan Rock and Roll Hall of Fame: 32nd Induction Ceremony di Barclays Center, Brooklyn, AS, pada 7 April 2017 waktu setempat.

Para drummer itu adalah Dave Krusen, Matt Chamberlain, Dave Abbruzzese, Jack Irons, dan Matt Cameron.

Sebenarnya, Krusen hanya sebentar bergabung dalam Pearl Jam. Namun, ia main untuk album perdana band tersebut, Ten (1991). Oleh karena itu namanya akan masuk Rock and Roll Hall of Fame.

Dalam sebuah catatan yang ditulis tangan dan diunggah ke akun Twitter Pearl Jam, pihak band tersebut mengakui bahwa, dengan penghargaan itu, "Kami merasa beruntung diakui dan diberi kesempatan untuk bereuni dengan semua orang yang pernah menjadi bagian dari grup ini."

Tambah pihak Pearl Jam, "Terutama para drummer yang meninggalkan jejak khusus pada band kami sebelum era (drummer) Matt Cameron."

Ketika diumumkan bahwa Pearl Jam masuk Rock and Roll Hall of Fame, cuma dua drummer band tersebut, Dave Krusen dan Matt Cameron (drummer Pearl Jam sejak 1998 sampai sekarang), yang disebut, di samping Eddie Vedder, Stone Gossard, Mike McCready, dan Jeff Ament.

Dalam perhelatan Rock and Roll Hall of Fame: 32nd Induction Ceremony, di samping Pearl Jam, yang juga akan menerima penghargaan Rock and Roll Hall of Fame adalah Journey, Joan Baez, ELO, Yes, dan mendiang Tupac Shakur.

Sementara itu, Nile Rodgers akan dianugerahi Award for Musical Excellence.

Sejumlah artis musik kawakan lain akan dilibatkan dalam penganugerahan penghargaan Rock and Roll Hall of Fame itu.

Mereka adalah Jackson Browne (untuk Joan Baez), Neil Young (untuk Pearl Jam), serta Geddy Lee dan Alex Lifeson dari band Rush (untuk Yes).