Relawan Agus-Sylvi Sekarang Gunakan Kaos Bergambar Anies dan Sandi

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mewakili pasangannya, Anies Baswedan, menerima dukungan dari relawan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2017).

Nama relawan Agus-Sylvi yang dukung Anies-Sandi adalah Lembaga Macan Kemayoran (LMK).

"Alhamdulillah (relawan Agus-Sylvi) di Kemayoran bisa dipersatukan untuk masa depan Jakarta yang Insya Allah dihadirkan oleh kepemimpinan yang bisa menghadirkan solusi untuk permasalahan keseharian mereka," kata Sandi saat mengikuti pernyataan dukungan.

Menurut Sandi, relawan Agus-Sylvi dari LMK punya kesamaan visi-misi dengan dia dan Anies, yakni sama-sama menginginkan pemimpin baru di Jakarta.

Selain itu, menurut Sandi, para relawan menginginkan solusi konkret atas permasalahan sehari-hari mereka, seperti lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok.

"Mereka juga menginginkan solusi konkret. Program OK OCE (One Kecamatan One Center for Entrepreneurship) sudah berjalan dan program KJP dan KJS akan dilanjutkan," kata Sandi.

Deklarasi dukungan dari LMK ini diresmikan dengan pemberian kaus Anies-Sandi kepada relawan pendukung Agus-Sylvi.

Para relawan yang tadinya mengenakan kaus hitam dengan tulisan nomor satu tanda paslon Agus-Sylvi itu kemudian menutupnya dengan kaus putih bergambar wajah Anies dan Sandi.