Tersandung Korupsi, Tiga Pejabat KPU Banjar Ini Jalani Sidang Perdana

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tersandung kasus dugaan korupsi, tiga pejabat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar akhirnya duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (13/3/2017) sore.

Meski begitu, sidang ketiga terdakwa ini dipisah (spilit). Pertama yang disidang dan duduk sebagai terdakwa adalah Ketua KPU A Faisal dan Sekretaris KPU Husaini.

Sedangkan berkas kedua sebagai terdakwa adalah Wiyono selaku bendahara KPU. Sidang keduanya sendiri dipimpin majelis hakim Femina M.

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa Sugeng dan rekan dari Kejari Martapura ini, akibat dugaan korupsi ketiganya ini, kerugian negara mencapai Rp 10,61 miliar.

Pada garis besar dakwaan yang dibacakan secara bergantian ini adalah sisa uang hibah untuk pemilihan Gubernur/wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015. Bukannya dikembalikan ke kas daerah, justru digunakan untuk pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan.

Salah satunya yang dilakukan diluar peruntukan tersebut yakni digunakan untuk melakukan perjalanan wisata ke Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan beberapa puluh orang.

Ketiga terdakwa, oleh jaksa didakwa melanggar pasal 2, jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk dakwaan primiarnya. Sedangkan dakwan subsidair pasal 3 jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Penasihat hukum kedua terdakwa Ketua KPU A Faisal dan Sekretaris KPU Husaini yakni Dian Korona SH mengatakan akan menyampaikan eksepasi pada sidang mendatang. Sementara Bujono A Salan SH yang mendampingi terdakwa Wiyono, tidak akan melakukan eksepsi.