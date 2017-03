Indikator Pergerakan Harga Emas di Tengah Gejolak Politik Pemilu Eropa

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Ketidakpastian ekonomi dan politik di kawasan Eropa berhasil melambungkan kembali harga emas.

Senin (13/3/2017) per pukul 18.00 WIB, harga emas kontrak April di Commodity Exchange naik 0,49% jadi US$ 1.207,30 per ons troi.

Namun, dalam sepekan terakhir harganya masih terkoreksi 0,97%.

Analis Asia Tradepoint Futures Deddy Yusuf Siregar menjelaskan, banyaknya agenda rapat beberapa bank sentral dunia membuat pelaku pasar khawatir.

Alhasil, pelaku pasar memilih masuk ke aset safe haven seperti emas.

Pelaku pasar juga waswas melihat perkembangan pemilu di Belanda, yang bakal berlangsung pada Rabu (15/3) ini.

Pasar khawatir, Geert Wilders, calon perdana menteri dari Partai Kebebasan (PVV), yang dikenal anti imigran dan anti Uni Eropa, bakal memenangkan pemilu.

Kondisi politik di Eropa membuat pelaksanaan rapat FOMC pekan ini tidak terlalu mempengaruhi harga emas.

Apalagi, pelaku pasar sudah mengantisipasi terkereknya Fed Rate sejak pekan lalu.

"Sementara, kondisi geopolitik di Eropa ini sulit diantisipasi," terang Deddy.