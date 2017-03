Kisah Pilu Ayah Dari Dua Putri Ini Hanya Bisa Melihat Anaknya Makan di Restoran Cepat Saji

BANJARMASINPOST.CO.ID - Seorang pria dengan dua anaknya yang makan di sebuah restoran cepat saji tiba-tiba menjadi viral di facebook.

Pria yang disinyalir ayah dari dua anaknya ini hanya memandang dua putrinya yang terlihat memakan makanan cepat saji.

Sementara sang ayah hanya melihat kedua putrinya makan tanpa memesan atau menyentuh makanan dari kedua putrinya.

Foto ini diunggah akun Jhunnel Sarajan di akun facebooknya yang akhirnya dibagikan puluhan ribu akun lainnya.

Diketahui pemilik akun ini mengaku merasa terharu dengan pemandangan yang ada di depannya ketika ia mengunjungi restoran cepat saji serupa.

Yaki di Jollibee, Filipina. Ia merasakan perasaan sang ayah yang ingin membahagiakan kedua putrinya untuk bisa makan makanan cepat saji.

Usai dibagikan pada 12 Maret lalu, postingan ini telah dibagikan 69.782 akun, dikomentari 143 komentar dan disukai 126 ribu kali.

"I can't contain my emotion when I saw them in Jollibee. Walang kinakain si kuya, mapakain lang ang kanyang mga anak.

This is a photograph of a father's love. A depiction of genuine selflessness.

UPDATE: If you want to help him. You can check all the details in a separate post in my profile."