Sayang Sekali, Rupiah Tak Mengikuti Langkah IHSG

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Jika IHSG bergerak hari ini cukup positif bahkan ditutup menguat, tidak demikian dengan rupiah.

Pergerakan mata uang rupiah seperti terbebani pada perdagangan Selasa (14/3/2017).

Mengacu data Bloomberg, rupiah pasar spot ke Rp 13.370 per dolar AS atau melemah 0,10% dari posisi kemarin Rp 13.356 per dolar AS

Asal tahu saja, sebagian besar mata uang Asia sedikit berubah menjelang pertemuan dua hari Federal Reserve terhitung mulai Selasa.

Secara luas, bank sentral AS diperkirakan akan menaikkan suku bunganya pekan ini.

Salah satu fokus para petinggi The Fed pada pertemuan itu apakah bakal merevisi proyeksi naiknya suku bunga tahun ini.

Dalam proyeksi sebelumnya yang dirilis pada Desember 2016, The Fed mengisyaratkan tiga kenaikan suku bunga tahun ini.

Beberapa analis skeptis bahwa proyeksi baru akan mengarah ke kecepatan yang lebih cepat dari kenaikan suku bunga tahun ini.

Pasalnya masih ada ketidakjelasan kebijakan pemerintahan Trump.

"Ini masih terlalu dini untuk meng-upgrade proyeksi kenaikan suku bunga mereka, Saya pikir lebih mungkin, apa yang akan mereka lakukan adalah hanya untuk sinyal bahwa bahkan tanpa kebijakan Trump ekonomi baik-baik," kata Roy Teo, analis forex ABN AMRO Bank dikutip dari Reuters. (*)