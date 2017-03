Wow, Nonton Bioskop, Anak Beyonce Kenakan Gaun Senilai Rp 400 Juta

Beyonce, Jay Z, dan Blue Ivy Carter dalam pemutaran perdana Beauty and the Beast di Hollywood.

BANJARMASINPOST.CO.ID – Terlahir dari dua orang superstar dunia berarti tidak ada batasan harga pada koleksi busana Anda.

Hal ini dibuktikan oleh Blue Ivy (5), anak perempuan Beyonce dan Jay Z.

Beyonce mengajak sang putri menonton premier film Beauty and the Beast di El Capitan Theatre, Hollywood, AS.

Beyonce tampak mengagumkan tengah mengandung janin kembar dan mengenakan gaun panjang berwarna hijau dengan belahan dada yang rendah.

Rambutnya dibiarkan tergerai dengan gaya berombak dan berwarna coklat pirang.

Namun, seseorang yang mencuri perhatian publik adalah anak perempuan kecil yang menggandeng tangan Beyonce.

Ya, Blue turut hadir untuk menikmati film Disney terbaru tersebut yang diputar perdana untuk selebriti dan banyak tamu undangan khusus.

Gaun Blue yang terlihat penuh warna juga sangat menarik perhatian.

Blue mengenakan gaun modifikasi hasil rancangan rumah mode asal Perancis, Gucci.

Harga pasaran gaun kecil itu sangatlah fantastis, yakni 26.000 dollar AS atau setara dengan Rp 400 juta.

Warna hijau mendominasi gaun Blue agar selaras dengan gaun Beyonce.

Permainan layer berwarna merah muda di bagian rok Blue menjadikan gaunnya menjadi lebih cerah dan atraktif.