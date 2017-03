Dolar Menguat, Rupiah Tertekan ke Level Rp 13.376

Petugas teller melayani penukaran mata uang dolar AS dengan rupiah di Bank Mutiara, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (15/3/2017) kembali bergerak melemah.

Berdasarkan data Bloomberg, kurs rupiah dibuka melemah 6 poin ke level Rp 13.376 dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp 13.370 per dolar AS.

Analis Bina Artha Securities Reza Priyambada ‎mengatakan, semakin dekatnya pertemuan petinggi Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) membuat pergerakan laju dolar AS menguat, dimana pelaku pasar khawatir akan keputusan yang akan diambil The Fed.

"Menjelang pertemuan FOMC pergerakan rupiah dapat berfluktuasi lebih tinggi seiring maraknya aksi spekulasi dolar AS," ujar Reza.

Dia memperkirakan laju rupiah pada perdagangan hari ini, bergerak pada kisaran level support Rp 13.386 dan resistance Rp 13.330 per dolar AS. (*)