Film The Matrix Versi Reboot Segera Diproduksi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Film The Matrix dikabarkan akan kembali naik ke layar lebar. Berdasarkan laporan The Hollywood Reporter, rumah produksi Warner Bros. dipercaya telah memasuki tahap awal pengembangan The Matrix versi reboot.

Proyek ini disebut akan ditulis naskahnya oleh Zak Penn, sementara peran utama akan jatuh kepada Michael B Jordan. Kendati demikian, masih banyak hal yang perlu dilakukan sebelum proyek ini berjalan.

Film The Matrix dan sekuelnya, yakni The Matrix Reloaded dan The Matrix Revolutions, ditulis dan disutradarai Wachowski bersaudara. Namun, kali ini mereka dikabarkan tidak akan terlibat dalam proyek reboot.

Sementara itu, kurang dari sebulan lalu bintang Matrix Keanu Reeves pernah mengatakan bahwa ia akan terbuka untuk kembali memainkan perannya dengan syarat Wachowskis kembali dilibatkan.

"Mereka akan menulis dan mengarahkan film ini. Kemudian kita akan melihat jalan ceritanya, tapi ya..., aku tidak tahu, ini akan aneh, tapi mengapa tidak?" kata Reeves kepada Yahoo Movies.

The Matrix yang dirilis pada 1999 lalu menjadi salah satu layar lebar yang sukses mengukir sejarah perfilman. Film ini menampilkan distopia masa depan di mana manusia hidup dalam sebuah simulasi yang dicipta oleh mesin.

Seorang programer komputer bernama Neo (Reeves) mulai mempelajari kondisi kehidupan sebenarnya dan mengadakan perlawanan terhadap mesin.

The Matrix juga dibintangi oleh Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, dan Hugo Weaving, menjadi film berpendapatan tinggi di Amerika Utara pada 1999, dengan pemasukan 463.5 juta dollar AS secara global.

Film ini juga meraih empat penghargaan Oscars untuk ketegori Best Film Editing, Best Sound, Best Sound Effects Editing dan Best Visual Effects.