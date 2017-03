Harga Minyak Dunia Menguat 2 Persen

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Harga minyak dunia berbalik menguat 2% pada perdagangan Rabu pagi (15/3). Tenaga harga minyak mentah berasal dari data cadangan minyak Amerika Serikat yang tak diduga pasar, mengalami penurunan.

Harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) pagi ini diperdagangkan lebih tinggi 73 sen atau 1,5% menjadi US$ 48,45 per barel.

American Petroleum Institute kemarin mengumumkan bahwa stok minyak mentah AS turun menjadi 531.000 barel pekan lalu.

Angka ini di luar perkiraan pasar, yang memproyeksikan akan ada kenaikan 3,7 juta barel. Namun, angka cadangan minyak AS baru akan dikonfirmasi oleh pemerintah pada Rabu.

Pada perdagangan Selasa (14/3/2017), harga minyak mentah jatuh hingga 68 sen menjadi US$ 47,72 per barel di New York Mercantile Exchange. Ini merupakan harga terendah sejak akhir November.

Harga minyak jenis Brent juga turun 43 sen menjadi US$ 50,92 per barel pada perdagangan Selasa, terendah sejak akhir November tahun lalu.

Harga minyak merosot setelah OPEC mengumumkan kenaikan produksi minyak, terutama dari Arab Saudi. Meski begitu, Saudi menyatakan, masih berkomitmen menekan laju produksi minyak.

Saudi kembali menaikkan produksi minyak di atas 10 juta barel per hari. Angka tersebut, 10,01 juta barel sejatinya masih di bawah patokan 10,06 juta barel yang tercantum dalam kesepakatan OPEC.

Data lain menunjukkan, Arab masih berkomitmen menjaga pasokan minyak, terlihat dari produksi turun 68.100 barel menjadi 9,79 juta barel per hari.

