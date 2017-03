IHSG Ditutup Menguat Terbatas di Jeda Siang

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Saham Gabungan (IHSG)'>Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat terbatas setelah menjalani pergerakan bervariasi atau "mixed" di sesi I perdagangan saham Rabu (15/3/2017).

Di jeda siang perdagangan saham Rabu pukul 12.00 WIB, IHSG ditutup naik 0,015 persen atau naik 0,82 poin ke level 5.432,40.

IHSG menguat tipis ditopang tiga sektor yakni pertambangan, perdagangan dan keuangan yang masing-masing menguat tipis 0,18 persen, 0,56 persen dan 0,31 persen.

Sementara tujuh sektor lain ditutup melemah, terutama sektor perkebunan yang ditutup melemah paling dalam sebesar 0,65 persen.

Dari data RTI, sebanyak 132 saham ditutup menguat, 147 saham ditutup turun dan 115 saham ditutup tetap.

Aksi beli bersih investor asing di semua papan perdagangan mencapai Rp 133 miliar. Sementara di pasar reguler, aksi beli bersih investor asing mencapai Rp 79,7 miliar.

Saham-saham dengan nilai beli bersih investor asing tertinggi yakni PTPP, BBRI, CTRA, BBNI dan BMRI.

Saham-saham dengan persentase kenaikan tertinggi yakni AISA, BBTN, BJTM, ITMG, dan BBRI.

Rupiah di pasar spot Bloomberg terpantau menguat 1 poin ke level 13.369 per dollar AS. Sementara pada perdagangan Selasa, rupiah ditutup di level 13.370 per dollar AS. (KOMPAS.com)