Mau Menyantap Hidangan Laut ala Makassar? Datang Saja ke Tempat Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kuliner khas Makassar, Sulawesi Selatan, terkenal oleh bumbu masakan yang royal dan tingkat kepedasan yang cukup tinggi. Dipadu dengan hidangan laut yang segar, bumbu ala Makassar memang cocok untuk memanjakan lidah.



Kabar baiknya, Anda Tak perlu jauh-jauh ke Sulawesi Selatan untuk menyantap hidangan laut ala Makassar yang menggugah selera. Salah satu restoran di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara yakni Samudera Rasa menghadirkan hidangan laut dengan bumbu Makassar yang otentik.



"Pemiliknya memang orang asli Makassar, dia rindu masakan asli kampungnya jadi buat di sini (Jakarta). Bahan bakunya seperti ikan juga dari Makassar," kata Dea Nofika selaku staf marketing Samudera Rasa saat ditemui di acara di di Samudera Rasa, Jakarta Utara, Selasa (14/3/2017).



Berbagai hidangan laut tersaji di Samudera Rasa. Beberapa yang menjadi favorit konsumen adalah Sup Bandeng Palumara, Ikan Kaci-kaci Rica Manado dan Parape, Kepiting Saus Jontor, Ikan Kudu-kudu Goreng Tepung, Bandeng Rica Kuning, dan Udang Saos Kemangi.



"Ada lima macam sambal juga di sini. Ada sambal dabu-dabu, mangga, terasi, petis pedas, dan petis manis" kata Dea.



Pengalaman KompasTravel mencicipi hidangan laut di Samudera Rasa, Ikan Kaci-kaci Rica Manado dan Parape jelas menjadi rekomendasi. Ikan tersebut dimasak dengan kematangan sempurna, tak terlalu matang atau sampai gosong. Hal ini justru memberi keunggulan yakni kelembaban daging ikan yang tetap terjaga sehingga daging tak terlalu kering.



Apalagi dalam satu ikan ada dua pilihan bumbu, rica manado yang pedas dan parape yang manis. Membuat konsumen yang tak dapat makan pedas tetap dapat menikmati ikan bakar.



Selain itu, ikan kudu-kudu dengan bentuk yang unik, seperti kubus, ternyata juga memiliki rasa yang nikmat. Daging ikan di-fillet kemudin digoreng garing dengan baluran tepung. Hidangan ini bisa disantap orang tua sampai anak-anak.



Sup Bandeng Palumara juga memiliki kuah yang nikmat dengan berbagai campuran bumbu. Daging ikan bandeng tanpa tulang dan tak berbau lumpur menjadikan sup ikan ini nikmat untuk disantap.



Sayangnya selain sambal rica manado di atas ikan panggang, sambal di Samudera Rasa tidak begitu pedas. Contohnya sambal terasi yang memikiki tingkat kepedasan rendah, sambal petis manis dan pedas yang tak terasa pedas, sambal dabu yang terasa kurang pedas, dan sambal mangga yang hanya terdapat mangga muda iris tanpa campuran cabai dan bumbu lainnya.



Terlepas dari sambal yang kurang pedas, namun rasa masakan di Samudera Rasa jelas menjanjikan ditambah kesegaran bahan baku dan porsi yang cukup besar untuk makan bersama keluarga atau teman.



Restoran Samudera Rasa berada di Jalan Boulevard Raya QF 1 Nomor 1, Kalapa Gading, Jakarta Utara. Jam operasional restoran ini dari pukul 11.00-22.00 WIB. Di restoran ini tersedia tiga ruang VIP, satu mezzanine, dan lantai dasar dengan total kapasitas kurang lebih 200 orang. Harga makanan di Samudera Rasa juga terjangkau, mulai dari Rp 10.000 - Rp 200.000 per porsi.