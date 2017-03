Rayakan Ulang Tahun ke 23, Sanggar Lawang Banjarmasin Gelar Pementasan Teater

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Genap berusia 23 tahun pada 17 Februari 2017 lalu, Sanggar Lawang Banjarmasin menggelar pementasan teater berjudul The Story of Hamid & Hamidah 2 di Gedung Kesenian Balairung Sari, Taman Budaya Kalimantan Selatan, Banjarmasin pada Selasa (14/3/2017) malam.



Dimulai pukul 20.00 Wita, pertunjukan ini menampilkan kisah komedi dan musikal.



Adegan-adegan lucunya terkadang diselingi musik dan lagu.



Para pemainnya tampak bernyanyi dan menari.



Kisah ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga Hamid dan Hamidah yang sedang dilanda masalah.



Hamid tak terima istrinya melahirkan seorang anak idiot.



Dia menuduh istrinya berselingkuh karena sang anak sama sekali tak mirip dengan kedua orangtuanya, terutama sekali masalah kepintarannya.



Karena galau, Hamid lantas berselingkuh dengan seorang wanita penggoda yang ternyata hanya mengincar hartanya.



Hamidah berusaha bunuh diri dengan terjun ke laut dari atas tebing, namun ternyata gagal, dia rupanya hanya tergelincir lalu berusaha bangkit lagi dengan langkah tergopoh-gopoh, dibantu oleh anaknya yang idiot.



Akting Hamidah dan anaknya ini sukses membuat penonton tertawa.



Selain itu, ada lagi tokoh spiderman yang lucu dan sangat disukai anak-anak di kampung tersebut.



Adegan lucu lainnya ada juga saat para tukang ojek dari ojek konvensional, online hingga ojek payung berebut penumpang.



Sutradara pertunjukan ini, Abdussukur MH, mengatakan kisah ini merupakan kelanjutan dari kisah yang pertama, yaitu The Story of Hamid & Hamidah 1 yang dipentaskan tahun lalu.



“Nanti bakal ada lagi sekuel atau kelanjutannya. Akhir kisah yang kedua ini kan menggantung, nanti bakal ditampilkan kelanjutannya di kisah yang ketiga. Kapan tampilnya? Kami belum tahu lagi,” sebutnya.

Pertunjukan digelar dua kali, yaitu pukul 16.00 Wita dan 20.00 Wita.



Untuk menyaksikan penampilan ini, penonton dikenai harga tiket Rp 20.000 per orang untuk sekali pertunjukan.(Banjarmasinpost.co.id/Yayu Fathilal)