Sutradara 'X-Men' Bakal Garap 'Man Of Steel 2'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Warner Bros dikabarkan tengah mengincar Matthew Vaughn untuk menyutradarai "Man of Steel 2". Dilansir dari Aceshowbiz, pembicaraan antar kedua belah pihak tengah berlangsung.

Menariknya, menurut Collider, jika Vaughn tidak jadi menangani sekuel "Man of Steel" (2013) itu, studio tetap menginginkannya terlibat di film DC lain.

Man of Steel 2 tampaknya akan berfokus pada perseteruan antara Superman, Supergirl dan Brainiac.

Droid alien itu diasumsikan membutuhkan kode genetik dari seluruh ras planet Krypton dan akan merebut dari siapapun yang memilikinya.

Ini merupakan sesuatu yang juga dicari oleh General Zod di seri pertama, "Man of Steel" (2013).

Jika kedua belah pihak sepakat, sekuel ini akan menandai kembalinya Vaughn ke film jagoan super.

Matthew Vaughn (Aceshowbiz)

Ia dianggap sukses menyutradarai "X-Men: First Class" (2011) dan "Kick-Ass" satu tahun sebelumnya.

Untuk saat ini, dirinya masih disibukkan dengan pasca produksi "Kingsman: The Golden Circle" yang dijadwalkan tayang di AS mulai 29 September 2017.

Ia juga dikenal lewat layar lebar box office seperti "Eddie the Eagle" (2016), "X-Men: Days of Future Past" (2014), "Kick-Ass 2" (2013), "The Debt" (2010) dan "Stardust" (2007).

Belum ada informasi lebih lanjut terkait kapan Man of Steel 2 dirilis.

Namun yang pasti, sekuel ini akan kembali dibintangi oleh Henry Cavill.

Sebelum film ini, Warner Bros dan DC Entertainment bakal mengeluarkan dua layar lebar andalannya tahun ini yaitu "Wonder Woman" pada 2 Juni 2017 dan "Justice League" mulai 17 November 2017.