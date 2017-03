The Batman Molor ke 2018, Ada Kaitannya dengan Kecanduan Alkohol Ben Affleck?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebuah kendala lagi-lagi mengadang The Batman. Setelah mengumumkan Matt Reeves bakal menyutradarai film ini, belakangan muncul kabar tak sedap bahwa proses produksi The Batman Baru akan dimulai pada 2018.

Berdasarkan laporan reporter Variety, Justin Kroll, Reeves saat ini masih terikat kontrak untuk menukangi film War for the Planet of the Apes hingga akhir Juni. Karena hal itu, The Batman agaknya cukup mustahil untuk digarap pada musim semi tahun ini.

"Mendapat kabar bahwa Matt Reeves terikat kontrak dengan 'APES' hingga akhir Juni, jadi produksi 'Batman' sepertinya tidak akan dimulai hingga 2018," tulis Kroll melalui akun Twitter miliknya.

Sang reporter kembali dengan tweet mengenai rumor para pemain film ini sambil mengatakan, "banyak rumor mengenai pemain yang Anda dengar, tetapi BS tampaknya belum punya waktu untuk bertemu para pemeran sampai Juli nanti."

Masih berkait dengan berita ini, aktor Ben Affleck yang berperan sebagai Batman melalui akun Facebook miliknya mengaku harus mengikuti rehabilitasi untuk lepas dari kecanduan alkohol.

Kendati demikian rehabilitasi ini diklaim tidak ada kaitannya dengan keputusan Affleck untuk tidak menyutradarai The Batman.

Bahkan, berdasarkan berita yang dilansir Entertainment Weekly, Affleck disebut "masih terlibat dalam penulisan skenario sekuel ini bersama Kepala Tim Kreatif DC Geoff Johns."

Sementara itu, Joe Manganiello, yang akan bermain sebagai Deathstroke dalam The Batman, mengatakan bahwa para penggemar tidak khawatir akan molornya jadwal produksi film ini.

"Film ini akan memulai proses pengambilan gambar ketika segala sesuatunya telah siap dan kita akan mendapatkan sesuatu yang membanggakan," katanya.

"Yang harus kita lakukan saat ini adalah menentukan tanggal dimulainya pekerjaan. Semua orang yang terlibat ingin membuat film ini menjadi sebuah tontonan yang hebat," lanjutnya.