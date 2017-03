Chelsea Islan Dipercaya Disney Jadi Tokoh Beauty and The Beast Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Chelsea Islan adalah sosok aktris dan seniman muda berbakat yang sedang mencapai masa popularitasnya.

Berbagai judul film, sitkom, hingga teater telah berhasil dilahapnya.

Chelsea pun tak jarang mendapat berbagai apresiasi dan pujian dari banyak pihak.

Nah untuk kali ini Chelsea tampak kembali berbahagia.

Pasalnya, cewek berusia 21 tahun ini dipercaya sebagai salah satu representatif dari Indonesia untuk mewakili Disney Indonesia.

Melalui akun Instagram, Chelsea bahkan membagikan sebuah video yang merupakan hasil kerjasama dengan Disney Indonesia.

"Aku percaya kecantikan yang alami datang dari diri sendiri, bagaimana kita bersikap dan saling memotivasi sesama perempuan," ujar Chelsea dalam video unggahannya (15/3/2017).

Tak berhenti sampai di situ, Chelsea juga mengunggah sebuah foto kejutan (16/3/2017) yang membuat para penggemarnya kaget sekaligus kagum.

Chelsea terlihat cantik dalam balutan busana berwarna kuning sambil memegang sebuah bunga.

Apakah Chelsea akan menggantikan Emma Watson di film Beauty and The Beast?

Chelsea Islan (instagram.com/chelseaislan)

"Beauty and The Beast Movie Premiere. Thank you for giving me this opportunity Disney Indonesia. Its a dream come true moment becoming Belle for Disney Indonesia," tulis Chelsea.

Rupanya Chelsea memerankan Belle dalam rangka pemutaran perdana film Beauty and The Beast di Indonesia.

Sampai berita ini ditulis, foto ini sudah mendapatkan 121 ribu likes.

Netizen pun tak ketinggalan memberi komentar.

"You always inspire," tulis asmirantihwaiss.

"Bunganya minder, kalah cantik," tulis harjuna.

"Belle bidadari," tulis diftaninathania.

"Pengganti emma watson," tulis nabiilanov.

"Belle nya Indonesia," tulis elajean.

"Proud of you kak chels," tulis tiarabiee.

Rupanya banyak yang terpesona ya dengan pesona Chelsea Islan kali ini.