Emas Batangan 5 Gram Paling Diminati

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Meskipun harganya relatif berfluktuasi di awal 2017, namun penjualan emas batangan dan perhiasan relatif baik. Masyarakat tampaknya masih berminat membeli emas, baik sebagai instrumen investasi atau untuk dikenakan sebagai pemanis penampilan.

Di Butik Emas Kamis (16/3), harga emas batangan murni Rp 564.000 per gram untuk emas batang 5 gram dan Rp 557.000 pergram untuk emas batang 10 gram. Emas murni batangan edisi natal Rp 598.000 per gram untuk ukuran 2 gram dan Rp 574.000 per gram untuk ukuran 5 gram.

Emas edisi batik di harga Rp 602.000 per gram untuk ukuran 10 gram dan Rp 579.750 per gram untuk ukuran 20 gram. Dari total penjualan sekitar 6 kilogram sejak awal tahun 2017, emas murni batangan ukuran 5 gram dan 10 gram menjadi produk yang paling diminati, buktinya di Butik Emas emas murni batangan ukuran ini sudah kehabisan stok untuk sementara.

Sedangkan untuk emas perhiasan, di Toko Emas Hamsa harga emas pada Kamis (16/3) harga emas perhiasan murni yaitu Rp 535.000 per gram. Emas perhiasan dengan kandungan emas 75 persen di harga Rp 470.000 per gram, emas perhiasan 70 persen Rp 430.000 per gram dan emas perhiasan 42 persen Rp 280.000 per gram. Harga emas perhiasan Mekkah mulai dari Rp 600.000 namun harga juga dipengaruhi oleh model perhiasan.

Di Butik Emas, walaupun secara umum perekonomian masih belum terlalu baik dibanding beberapa tahun belakangan, Butik emas ditarget untuk menjual 96 kilogram emas di tahun 2017 ini. Meningkat dari realisasi penjualan tahun-tahun sebelumnya yaitu 45 kilogram pada tahun 2015 dan 62 kilogram di tahun 2016.