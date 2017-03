Gaya Santai Menteri Susi di Rapat Kabinet Bikin Suasana 'Cair', Netizen: Kereeen!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah fotonya tengah merokok dan ngopi di tengah laut viral di dunia maya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali menjadi sorotan pengguna internet (netizen).

Kali ini terkait aksinya saat sidang kabinet di Istana Negara, Rabu (15/3/2017).

Dalam sidang kabinet tersebut, Susi mencuri perhatian lantaran ia tanpa malu memamerkan sandal baru di hadapan pejabat lainnya.

Tampak unik, sebab sepatu sandal itu sama sekali tidak berjenis formal.

Malah terkesan seperti sandal kasual, dengan paduan warna putih dan biru.

Susi terlihat memamerkan sepatu tersebut kepada tiga menteri, yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Dibandingkan dengan alas kaki pejabat lainnya, sepatu sandal yang dipakai Susi memang paling unik, sebab yang lainnya kebanyakan memakai alas kaki warna gelap.

Begitu pula dengan pakaian Susi Pudjiastuti, dirinya saat sidang kabinet justru memakai baju gelap dengan motif garis-garis.

Untuk bawahan, dia percaya diri mengenakan rok warna oranye.

menteri susi pudjiastuti, sidang kabinet ()

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiasatuti (kedua kanan) berbincang dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kiri), Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (kedua kiri) dan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (ketiga kiri) sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/3). Sidang kabinet tersebut membahas kapasitas fiskal (Resource Envelopes) dan pagu anggaran indikatif RAPBN 2018, sera peningkatan peringkat (Ease of Doing Business (EODB) tahun 2018.

