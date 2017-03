Harga Emas Fluktuatif di Awal 2017, Berikut Detilnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tingkat fluktuasi harga emas masih tinggi hingga awal 2017, baik untuk harga emas murni batangan maupun emas perhiasan.

Rata-rata harga emas mengalami kenaikan harga pada Kamis (16/3/2017) mulai dari Rp 2.000 hingga Rp 10.000 per gram dibanding Rabu (14/3/2017).

Di Butik Emas, harga emas batangan murni mencapai Rp 564.000 per gram untuk emas batang 5 gram dan Rp 557.000 per gram untuk emas batang 10 gram.

Emas murni batangan edisi natal Rp 598.000 per gram untuk ukuran 2 gram, dan Rp 574.000 per gram untuk ukuran 5 gram.

Sedangkan untuk emas perhiasan, di Toko Emas Hamsa, harga emas perhiasan murni yaitu Rp 535.000 per gram. Emas perhiasan dengan kandungan 75 persen di harga Rp 470.000 per gram, emas perhiasan 70 persen Rp 430.000 per gram dan emas perhiasan 42 persen Rp 280.000 per gram.

Harga emas perhiasan Mekkah harganya mulai dari Rp 600.000. namun harga juga dipengaruhi oleh model perhiasan. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)