Harga Emas Fluktuatif di Awal 2017, Emas Murni Perhiasan Rp 535 Ribu per Gram

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tingkat fluktuasi harga emas masih tinggi hingga awal tahun 2017, baik untuk harga emas murni batangan maupun harga emas perhiasan.

Rata-rata harga emas baik emas murni batangan maupun emas perhiasan mengalami kenaikan harga pada Kamis (16/3) mulai dari Rp 2000 hingga Rp 10.000 per gram dibanding Rabu (14/3).

Di Butik Emas Kamis (16/3), harga emas batangan murni Rp 564.000 per gram untuk emas batang 5 gram dan Rp 557.000 per gram untuk emas batang 10 gram.

Emas murni batangan edisi natal Rp 598.000 per gram untuk ukuran 2 gram dan Rp 574.000 per gram untuk ukuran 5 gram.

Sedangkan untuk emas perhiasan, di Toko Emas Hamsa harga emas pada Kamis (16/3) harga emas perhiasan murni yaitu Rp 535.000 per gram.

Emas perhiasan dengan kandungan emas 75 % di harga Rp 470.000 per gram, emas perhiasan 70% Rp 430.000 per gram dan emas perhiasan 42% Rp 280.000 per gram.

Harga emas perhiasan Mekkah harga mulai dari Rp 600.000 namun harga juga dipengaruhi oleh model perhiasan. (BANJARMASINPOST.CO.ID/Achmad Maudhody)