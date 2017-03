Sempat Kecewa dan Marah, Sekarang Agus Yudhoyono Telah "Move On"

BANJARMASINPOST.CO.ID - Calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan bahwa ia telah "move on" dari kekalahannya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran pertama.

Agus menyampaikan hal itu sebagai jawaban atas pertanyaan yang beredar di masyarakat soal kekalahannya.

Agus juga menyampaikan bahwa Sylviana Murni, calon wakil gubernur DKI pasangannya, juga tak lagi memikirkan soal kekalahan mereka.

"Ini AHY sudah move on belum? Jangan-jangan masih sedih. Saya jawab saya sudah move on. Saya yakin kalau melihat senyum Bu Sylvi, pasti sudah move on (juga)," ujar Agus saat mengadakan pertemuan dengan relawan pendukungnya di Ballroom Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2017).

Agus mengaku bahwa dia sempat kecewa atas kekalahannya itu.

Namun, kekecewaan itu menurut Agus suatu hal yang wajar.

Agus mengatakan, kekecewaan itu menunjukkan bahwa dia dan Sylviana benar-benar berjuang.

Ia juga menyampaikan kenapa setelah deklarasi kekalahannya, Agus tak pernah lagi menampakkan diri di media.

Menurut Agus, ia tak muncul di media karena ingin mempersiapkan sejumlah rencana untuk dirinya.

Saat ini, kata Agus, merupakan momen yang tepat untuk dia kembali memperlihatkan diri ke masyarakat.

"Sebagai manusia biasa saya merasakan kesedihan. Bertanya-tanya, agak sedikit marah ketika itu. Kalau enggak ada (perasaan itu), artinya enggak sungguh-sungguh. Karena berjuang dengan hati pasti ada kegundahan," ujar Agus.

"Tetapi Alhamdulillah kami tidak berlarut-larut dengan suasana itu," tambah Agus.

Adapun Agus-Sylviana kalah pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta. Agus-Sylviana hanya memperoleh suara sebanyak 937.955 suara atau sekitar 17,05 persen.